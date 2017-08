Palmeiras estreia camisa com revés contra Chapecoense e sai vaiado

O Palmeiras deixou o gramado do Estádio Palestra Itália vaiado na noite deste domingo. Na estreia de seu terceiro uniforme, o time mandante acabou derrotado por 2 a 0 pela ameaçada Chapecoense e completou três jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro.

Com 33 pontos ganhos, apenas um a mais que o Flamengo, o Palmeiras figura na quarta colocação. O líder Corinthians, derrotado pelo Vitória no sábado, contabiliza 47 pontos e um jogo a menos. A Chapecoense, por sua vez, ultrapassa o São Paulo e respira na luta contra a degola ao somar 25 pontos, no 15º posto, também com um jogo a menos.

Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, o Palmeiras encara o ameaçado rival São Paulo, no Estádio Palestra Itália. Já a Chapecoense, em um duelo direto para fugir da zona de rebaixamento, pega o Avaí às 19 horas do mesmo dia, na Ressacada.

O Jogo – O Palmeiras foi superior nos minutos iniciais e teve a primeira chance da partida. Willian recebeu de Roger Guedes diante do goleiro Jandrei, mas não conseguiu dominar. Com dificuldades para penetrar na defesa catarinense, apesar das presenças de Moisés e Guerra, Edu Dracena bateu de longe para defesa do arqueiro rival.

Cautelosa, a Chapecoense arriscou em chutes de fora da área desferidos por Luiz Antônio e Penilla, sem grande risco para o Fernando Prass. Em uma situação de perigo, Michel Bastos levantou na área, Jandrei não achou nada e Deyverson cabeceou para dentro na segunda trave, mas ninguém conseguiu completar.

No momento em que era superior, o Palmeiras acabou vazado em jogada de bola parada. Aos 38 minutos, Reinaldo cobrou falta pela esquerda para a área. Fabrício Bruno apareceu do lado oposto e bateu cruzado para superar Fernando Prass. Ainda no primeiro tempo, Cuca mandou os reservas para o aquecimento.

Com o time vaiado já na saída para o intervalo, Cuca voltou para o segundo tempo com Tchê Tchê no lugar de Thiago Santos e Keno na vaga de Roger Guedes. Logo no começo da etapa complementar, Willian desceu pela direita e cruzou. Após falha de Apodi, a bola sobrou lima para Keno, mas ele bateu para fora.

Alguns palmeirenses, com grande dose de otimismo, chegaram a demonstrar animação no momento em que Borja foi até a beirada do gramado para substituir Willian. Com Guerra aberto pela direita e Keno pela esquerda, o Palmeiras aumentou seu volume de jogo e quase empatou em cabeçada de Deyverson, defendida por Jandrei.

A Chapecoense, satisfeita com o placar, procurou jogar sem se expor e valorizou cada bola parada. A equipe catarinense ainda encontrou tempo para marcar o segundo nos acréscimos, quando Túlio de Melo recebeu livre de Wellington Paulista e fuzilou o goleiro Fernando Prass. Irritados, torcedores palmeirenses vaiaram e gritaram “time sem vergonha” ao final da partida.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 2 CHAPECOENSE

Local: Arena Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 20 de agosto de 2017, domingo

Horário: 19 horas (Brasília)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Público: 21.261 pagantes

Renda: R$ 1.071.429,69

Cartões amarelos: Moisés (PAL); Reinaldo, Moisés Ribeiro, Douglas Grolli e Roberto (CHA)

Gols:

CHAPECOENSE: Fabrício Bruno, aos 38 minutos do 1º Tempo, e Túlio de Mello, aos 49 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos (Tchê Tchê) e Moisés; Roger Guedes (Keno), Guerra e Willian (Borja); Deyverson

Técnico: Cuca

CHAPECOENSE: Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabricio Bruno e Reinaldo (Roberto); Moisés, Lucas Mineiro, Luiz Antônio e Penilla (Júlio César); Túlio de Mello e Arthur (Wellington Paulista)

Técnico: Vinicius Eutrópio