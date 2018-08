Palmeiras recusa oferta de clube italiano por jovem zagueiro Pedrão

O jovem zagueiro Pedrão, de apenas 21 anos de idade, permanecerá a serviço da Sociedade Esportiva Palmeiras. Recentemente, o clube alviverde recusou uma oferta da Spal, time que disputa a primeira divisão do futebol italiano, pelo defensor.

Para contar com Pedrão por empréstimo de um ano, a Spal estava disposta a desembolsar 300 mil euros (R$ 1,4 milhão). O clube italiano poderia ainda exercer uma opção de compra de 80% dos direitos econômicos do atleta por 4 milhões de euros (R$ 19 milhões) – atualmente, Palmeiras e Água Santa dividem igualitariamente os direitos.

O clube alviverde tem contrato com o jovem zagueiro até dezembro de 2022. Elogiado pelos últimos técnicos que passaram pelo Palmeiras, Pedrão é visto como uma promessa, com potencial para se valorizar mais antes de uma eventual negociação para o exterior.

Na excursão do Palmeiras pela América Central, realizada durante a parada pela Copa do Mundo da Rússia, o zagueiro disputou sua única partida pelo time principal do Palmeiras. O jovem foi colocado por Roger Machado no lugar de Edu Dracena no intervalo do jogo contra o Árabe Unido, no Panamá.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Recentemente, o Palmeiras contratou por empréstimo os zagueiros Nico Freire e Gustavo Gomez. Antônio Carlos, Edu Dracena e Luan, além de Pedrão, completam as alternativas do técnico Luiz Felipe Scolari para escalar o miolo de zaga da equipe palestrina.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Internacional, no Estádio Beira-Rio. A tendência é que Luan e Gomez formem a defesa em um provável time alternativo armado por Felipão em Porto Alegre.