Palmeiras recebe o Junior Barranquilla para voltar a vencer e encaminhar vaga

Depois da eliminação nos pênaltis no Campeonato Paulista para o São Paulo, o Palmeiras volta suas atenções para a Libertadores. Na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, às 21h30 (horário de Brasília), o Verdão recebe o Junior Barranquilla, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo F da competição continental.

Mais do que vencer, o Alviverde busca convencer na temporada. São três partidas sem balançar as redes, mais de 270 minutos de futebol. Dessa forma, o time de Felipão precisa bater os colombianos e colocar um fim no jejum. Além disso, os três pontos deixarão a equipe bem encaminhada para se classificar às oitavas de final da Libertadores e, praticamente eliminará o Junior.

O Verdão quer também a reabilitação na Liberta. O time vem de derrota por 1 a 0 para o San Lorenzo, na Argentina e perdeu a liderança de sua chave. Um triunfo pode recolocar os comandados de Luiz Felipe Scolari na ponta do grupo, o que dará um alívio ainda maior e mais tranquilidade para a sequência do trabalho.

A questão que mais ronda a Academia de Futebol é o porquê da equipe não render o esperado, com tamanhos investimentos. Quando os títulos não chegam, como o caso do Paulista, a pressão aumenta. Para o zagueiro Luan, que concedeu entrevista coletiva nesta terça, os jogadores estão preparados e sabem da responsabilidade de vestir o manto do Palmeiras.

“Dinheiro não ganha campeonato. Automaticamente tem outros times no Brasil que gastam. No Palmeiras, isso fica mais evidenciado. O que ganha é trabalho, você estar aqui todos os dias. Vejo como positivo ter vários jogadores para cada posição. Daqui a pouco começa Brasileiro, Copa do Brasil. Então, é normal a pressão, estamos no maior time do país”, declarou o defensor, que pediu cuidado com o time colombiano.

“Eles vão entrar com vontade de querer ganhar do Palmeiras e seguir vivo na competição. Com uma derrota, fica difícil a classificação deles. Sabemos que é uma equipe que gosta de posse de bola. Vamos conversar hoje para montar uma boa estratégia amanhã”, encerrou Luan.

No treino desta terça, Luiz Felipe Scolari praticamente definiu sua equipe titular. Sem grandes mistérios, o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Dudu, Gustavo Scarpa e Deyverson. Mesmo aparecendo no aquecimento e livre de qualquer problema, Victor Luis deve começar no banco de reservas. O lateral-esquerdo deixou o jogo contra o São Paulo lesionado.

O Junior Barranquilla, por sua vez, está longe de viver um bom momento. Além de virtualmente eliminado da Libertadores, o time está em segundo lugar no Campeonato Colombiano. Mas, para seguir na competição continental, a equipe precisará vencer o Verdão fora de casa.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X JUNIOR BARRANQUILLA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 10 de abril de 2019

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Raúl Orellana e Edson Cisternas, ambos do Chile

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Dudu, Gustavo Scarpa e Deyverson.

Técnico: Luiz Felipe Scolari

JUNIOR BARRANQUILLA: Viera; Piedrhita, Pérez, Rafael Pérez e Fuentes; Narváez, Cantillo, Fernandez, Sambueza, Fernández, Diaz; Téo Gutierrez.

Técnico: Luis Fernando Suarez