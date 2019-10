Palmeiras é derrotado pelo San Lorenzo, perde 100% e liderança na Libertadores

O Palmeiras viveu uma noite terrível na Copa Libertadores da América. O Verdão sofreu seu primeiro gol na competição, não tem mais 100% de aproveitamento e perdeu a liderança do Grupo F, tudo por conta da derrota por 1 a 0 contra o San Lorenzo, no estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina, em uma partida horrorosa do Maior Campeão do Brasil.

A vitória leva o San Lorenzo aos sete pontos no Grupo F, enquanto o Palmeiras, que estava com 100% de aproveitamento, fica com seis. Melgar e Junior Barranquilla se enfrentam nesta rodada, mas não podem ultrapassar os dois líderes.

O Alviverde entrou em campo para o jogo que poderia deixar sua classificação ás oitavas de final da Copa Libertadores encaminhada. No entanto, o futebol apresentado pelos palestrinos na Argentina era de quem estava mais com a cabeça no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista, que acontece neste domingo contra o São Paulo.

O lado direito alviverde, com Marcos Rocha e Felipe Pires foi nulo durante todo o primeiro tempo. Apesar de ambos participarem bastante do jogo, o lateral cometeu muitas faltas e errou a maior parte de suas tentativas, enquanto o atacante pouco produziu.

A dupla não foi a única. Thiago Santos errou a maior parte de seus botes, Bruno Henrique esteve irreconhecível e Deyverson sequer acertou suas jogadas típicas de pivô. Apenas Diogo Barbosa, Dudu e Moisés estiveram um pouco acima dos companheiros.

E foi do camisa 10 do Palestra a melhor oportunidade do jogo. Aos 25 minutos, Moisés dominou no peito o levantamento de Deyverson na área e, de costas, emendou uma bicicleta, mas a bola explodiu no travessão.

Antes, o San Lorenzo também já havia acertado a trave. Salazar empurrou Diogo Barbosa, que caiu sobre Thiago Santos. Na sequência, o argentino tocou na entrada da área para Castellani, que chutou rasteiro no canto e acertou o poste.

Para o segundo tempo, Felipão tirou os amarelados Thiago Santos e Bruno Henrique e colocou Felipe Melo e Lucas Lima em campo. O panorama não foi alterado, o sistema defensivo ficou ainda mais frágil e os mandantes abriram o placar com apenas cinco minutos.

Herrera dominou pela direita e foi conduzindo a bola sozinho para o meio-campo. Sem nenhum marcador sequer ameaçar pressioná-lo, o lateral direito penteou a bola de fora da área e arriscou chute de longe, que foi rasteiro, no canto de Weverton para inaugurar o marcador.

Atrás no placar, o Verdão passou a ter a posse de bola que não conseguiu acumular no primeiro tempo. No entanto, o time não criou absolutamente nada e Lucas Lima, responsável pela armação das jogadas, fez mais uma partida ruim e sem brio. Assim, o Palmeiras não está invicto, nem tem 100% de aproveitamento na Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

SAN LORENZO 1 x 0 PALMEIRAS

Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, Argentina

Data: 02 de abril de 2019, terça-feira

Horário: 19h15 (Brasília)

Árbitro: Julio Bascuñan (CHI)

Assistentes: Claudio Rios e Jose Retamal (CHI)

Cartões amarelos: Castellani e Herrera (San Lorenzo); Marcos Rocha, Deyverson, Thiago Santos e Bruno Henrique (Palmeiras)

GOL

SAN LORENZO: Herrera (5/2T)

SAN LORENZO: Monetti; Herrera, Coloccini, Senesi e Victor Salazar (Damián Pérez); Loaiza, Román Martinez, e Castellani; Juan Salazar (Barrios), Blandi (Poblete) e Reniero

Técnico: Jorge Almirón

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Felipe Melo), Bruno Henrique (Lucas Lima) e Moisés; Felipe Pires (Raphael Veiga), Dudu e Deyverson

Técnico: Felipão