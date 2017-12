Palmeiras provoca Corinthians após conquista da Copa do Brasil sub-17

O Corinthians está em alta com o título da equipe profissional no Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras aproveitou uma vitória na base para tirar um sarro do rival. Em uma publicação nas redes sociais, o Verdão provocou o adversário depois da conquista da Copa do Brasil sub-17, em virtude do sucesso em jogos de mata-mata.

“Em mata-mata contra o Corinthians deu Verdão? Cadê a novidade? O Verdão é campeão da Copa do Brasil Sub-17”, destacando o insucesso corintiano em jogos eliminatórios em 2017 – o time profissional, por exemplo, perdeu a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil -, ou em confrontos em um passado mais distante, como nos encontros da Libertadores em 1999 e 2000 diante do Verdão.

No jogo disputado no Pacaembu, o Corinthians venceu por 1 a 0 no tempo normal. Porém, nos pênaltis, brilhou a estrela palmeirense do goleiro Lucas Bergantin. O Verdão venceu por 4 a 3 e garantiu a taça.

