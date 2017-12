Palmeiras programa reapresentação do elenco para 3 de janeiro

Após viver uma temporada abaixo do esperado em 2017, o Palmeiras trabalha no planejamento para o ano de 2018. O clube alviverde marcou para o dia 3 de janeiro, uma quarta-feira, a reapresentação de seu elenco na Academia de Futebol.

A temporada de 2018 será movimentada, com a disputa da Copa do Mundo da Rússia e o período de pré-temporada dos clubes brasileiros significativamente reduzido. A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista está marcada para 17 de janeiro, contra o Santo André.

A reapresentação marca o início dos trabalhos de Roger Machado como treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Alberto Valentim, convidado para retomar o posto de auxiliar da comissão técnica permanente, ainda estuda a situação e responderá nos próximos dias.

Derrotado pelo Atlético-PR em Curitiba na tarde de domingo, o Palmeiras encerrou o Campeonato Brasileiro com 63 pontos ganhos, nove atrás do campeão Corinthians. Da CBF, como premiação pela performance no torneio nacional, receberá R$ 11,3 milhões.

Em um processo capitaneado por Alexandre Mattos, o clube alviverde trabalha na formação de seu elenco. O zagueiro Emerson Santos (Botafogo), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e o meia Lucas Lima (Santos) já foram contratados. O goleiro Weverton (Atlético-PR) pode ser anunciado em breve.