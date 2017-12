Valentim encontra Mattos e ainda estuda permanência no Palmeiras

Convidado pelo Palmeiras para retomar a condição de auxiliar técnico na próxima temporada, Alberto Valentim encontrou o diretor de futebol Alexandre Mattos nesta segunda-feira para conversar sobre a proposta. Após estudar a situação, ele enfim dará uma resposta definitiva ao clube nos próximos dias.

Valentim já falou abertamente sobre o desejo de seguir carreira como treinador principal, mas considerou satisfatória a conversa que teve com Mattos nesta segunda. Após a derrota contra o Atlético-PR, sofrida no domingo, ele deu a entender que pode aceitar a proposta do Palmeiras para trabalhar ao lado de Roger Machado em 2018.

“Sempre deixei claro que quero ser treinador. O fato de talvez eu decidir continuar como auxiliar é porque se trata de Palmeiras. Um clube que eu gosto, com um treinador que tem ideias parecidas com as minhas, o que vai fazer com que eu o ajude”, vislumbrou.

Alberto Valentim chegou a deixar o Palmeiras para treinar o Red Bull na última edição do Campeonato Paulista, mas voltou em junho, a pedido do técnico Cuca. Após participar das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ele já teve o nome especulado em clubes como Atlético-PR e Sport.

Como integrante da comissão técnica permanente do Palmeiras, Alberto Valentim teve cinco passagens pelo posto de treinador interino desde 2014. O ex-lateral direito, encarregado de comandar o time após a saída de Cuca, acumulou seis vitórias, um empate e quatro derrotas nas últimas 11 rodadas.

Elogiado por líderes como Dudu e Edu Dracena, Valentim chegou a ver o Palmeiras depender das próprias forças para conquistar o Campeonato Brasileiro, mas o sonho acabou rapidamente. As derrotas contra os frágeis Vitória e Avaí foram decisivas na avaliação negativa da diretoria.

Caso permaneça, Valentim pode assumir papel importante na transição de comando para Roger Machado. O clube alviverde já contratou o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o meia Lucas Lima (Santos). O goleiro Weverton (Atlético-PR) pode ser anunciado em breve.