Palmeiras pega Guarani com melhor ataque do Campeonato Paulista

Às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Guarani, no Allianz Parque. O time comandado por Vanderlei Luxemburgo enfrentará o rival de Campinas como dono do melhor ataque do torneio estadual.

O Palmeiras assumiu o posto de ataque mais goleador na última rodada ao ganhar por 3 a 1 do Mirassol, no Allianz Parque. Com os gols marcados por Gustavo Gomez, Raphael Veiga e Luiz Adriano, o time palestrino chegou aos 13 no Campeonato Paulista e superou o próprio time do interior (12).

Como sofreu apenas três gols em seis partidas, o Palmeiras detém ainda o melhor saldo de gols (10) do Campeonato Paulista. Willian, responsável por cinco tentos, é artilheiro do torneio estadual. O atacante, aliás, deve ser titular diante do Guarani nesta quinta-feira.

Sem Marcos Rocha, Mayke, Patrick de Paula e Ramires, todos lesionados, o Palmeiras deve entrar com Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gomez e Matias Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Willian e Luiz Adriano. O camisa 7, livre de suspensão, disputará o 300º jogo pelo clube alviverde.

