Palmeiras bate Chape nos acréscimos e mantém perseguição ao Fla

O Palmeiras sofreu para superar a frágil Chapecoense na noite desta quarta-feira. Vaiado por seus torcedores na saída para o intervalo no Allianz Parque, o time mandante, com um a mais desde a expulsão de Gum, conseguiu marcar o gol da vitória por 1 a 0 com Felipe Melo, já nos acréscimos.

Algoz do Fortaleza, o Flamengo segue confortavelmente instalado na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 61 pontos ganhos. Com a vitória sofrida, o Palmeiras somou 53, no segundo lugar. Já a Chapecoense tem 16 pontos e figura na lanterna.

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Athletico-PR às 19 horas deste domingo, na Arena da Baixada. Já a Chapecoense, em mais um jogo às 19 horas de domingo, encara o Goiás, na Arena Condá.

O Jogo – Palmeiras e Chapecoense fizeram um primeiro tempo com poucas chances de gol no Allianz Parque. O time catarinense, fechado no campo de defesa, marcou com todos seus jogadores da intermediária para trás. Diante da retranca, a equipe mandante sofreu para construir.

O Palmeiras conseguiu levar algum perigo em uma rara jogada de contra-ataque. Zé Rafael arrancou pelo meio e tocou para Bruno Henrique, que acionou Dudu pela direita. O atacante ludibriou seu marcador e cruzou, mas a bola desviou e Deyverson não conseguiu completar.

A equipe palestrina voltou a assustar apenas já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Dudu recebeu de Felipe Melo, cortou a marcação e chutou à direita do goleiro João Ricardo. No final da etapa inicial, Mano Menezes e seus pupilos ouviram vaias dos torcedores.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com Willian no lugar de Zé Rafael e quase saiu na frente logo no começo. Após cobrança de escanteio de Dudu pela direita, Bruno Henrique cabeceou firme e viu a bola sair com perigo. Luan ainda tentou completar para o gol, sem sucesso.

Pouco depois, Deyverson bateu errado ao aproveitar sobra dentro da área e Willian, muito perto do gol, completou na trave. Aos 22 minutos da etapa complementar, o zagueiro Gum cometeu falta sobre Dudu no campo de ataque da Chapecoense e acabou expulso.

Com um a mais, o Palmeiras desperdiçou grandes chances por meio de Willian, Gustavo Gomez e Bruno Henrique, os dois últimos de cabeça. Em uma jogada de contra-ataque, Weverton salvou diante de Régis. Aos 54 minutos, Dudu pegou rebote de Bruno Henrique, tirou a marcação e caiu na área. Na sobra, Felipe Melo enfim marcou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 CHAPECOENSE

Data: 16 de outubro de 2019, quarta-feira

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Público: 22.738 pagantes

Renda: R$ 1.228.370,30

Cartões amarelos: Gomez (PAL); Elicarlos, Bruno Pacheco e Tiepo (CHA)

Cartão vermelho: Victor Luis (PAL); Gum (CHA)

Gol:

PALMEIRAS: Felipe Melo, aos 54 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Zé Rafael (Willian), Dudu e Deyverson (Henrique Dourado)

Técnico: Mano Menezes

CHAPECOENSE: João Ricardo; Márcio Araújo (Renato), Douglas, Gum e Bruno Pacheco; Elicarlos, Vini Locatelli (Henrique Almeida) e Camilo (Maurício Ramos); Roberto, Henrique Almeida e Everaldo

Técnico: Marquinhos Santos