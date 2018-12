Palmeiras oficializa contratação do atacante Carlos Eduardo

O Palmeiras oficializou na noite desta quarta-feira a contratação do atacante Carlos Eduardo. O jogador de 22 anos, que assinou um contrato válido até o fim de 2023, foi revelado pelo Goiás e estava defendendo o egípcio Pyramids desde o meio da temporada.

Carlos Eduardo chega para atender a um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari, que cobrou da diretoria a contratação de um atacante de beirada. Willian, de características similares, machucou o joelho direito e será desfalque durante o primeiro semestre de 2019.

Na verdade, não é de hoje que o jogador está no radar da diretoria palmeirense, que o observava desde os tempos de Goiás. No entanto, em junho deste ano, ele acabou vendido ao Pyramids por cerca de R$ 20,5 milhões.

Até o momento, além de Carlos Eduardo, o Palmeiras anunciou as contratações do meia Zé Rafael, do atacante Arthur Cabral e do volante Matheus Fernandes – este último oficializado também nesta quarta.

O Verdão também garantiu as renovações dos goleiros Jailson e Fernando Prass e do zagueiro Edu Dracena, além de ter acertado a permanência do lateral direito Mayke.