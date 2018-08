Palmeiras não terá Willian e Marcos Rocha contra o Cerro Porteño

O Palmeiras tem dois desfalques em sua equipe titular para encarar o Cerro Porteño nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Paraguai. O atacante Willian e o lateral Marcos Rocha nem viajaram e ficaram em Sã Paulo tratando de problemas físicos.

Bigode tem uma lesão muscular na coxa esquerda. O camisa 29 precisou ser substituído da partida contra o Bahia, na última quinta-feira, e foi poupado – junto com os demais titulares – do duelo contra o América-MG, no final de semana.

Já Marcos Rocha sequer participou dos treinos de segunda e terça-feira na Academia de Futebol. O lateral foi substituído com dores na coxa no jogo contra o Fluminense, dia 25 de julho, e desde então, tem sido poupado de alguns trabalhos.

“Lógico que gostaríamos de contar com todos. Agora, os que estão aqui também têm competência e qualidade para conseguir chegar nos seus objetivos”, afirmou o zagueiro Edu Dracena.

O zagueiro Thiago Martins é outra ausência entre os relacionados, mas não por motivos físicos. Em compensação, baixa na atividade de ontem, o atacante Dudu está com a delegação no Paraguai e deve jogar.

Dono da melhor campanha até aqui, o Palmeiras tem como única vantagem no mata-mata disputar o jogo de volta (em 30 de agosto) como mandante, no Allianz Parque.