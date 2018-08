Thiago Martins não viaja e fica próximo de deixar o Palmeiras

O zagueiro Thiago Martins está próximo de deixar o Palmeiras. O defensor de 23 anos não viajou com a delegação palestrina para o Paraguai e negocia sua transferência para o Yokohama F. Marinos, do Japão.

A tendência é que Thiago acerte por empréstimo com a equipe japonesa até o final de 2019, com valor de compra pré-fixado. Assim, caso o Yokohama não exercesse a opção de adquirir o jogador, ele voltaria ao Palestra com mais um ano de contrato para cumprir.

A investida asiática aconteceu pouco após o Palmeiras anunciar as contratações de Nicolás Freire e Gustavo Gómez. Por conta disso, Thiago Martins manifestou o interesse em ser negociado para poder atuar regularmente em outra equipe.

Caso a saída de Thiago Martins se confirme, o Palmeiras ficará com seis zagueiros no elenco profissional: Antônio Carlos, Edu Dracena, Luan, Pedrão, Freire e Gómez. Para o jogo desta quinta-feira contra o Cerro, estão relacionados.

Desde a abertura da janela de transferências, o Palmeiras negociou o goleiro Daniel Fuzato, o volante Tchê Tchê, e os atacantes Fernando e Keno. Além destes, no mercado brasileiro, Michel Bastos, Fabiano, Emerson Santos e Juninho também saíram.