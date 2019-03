Palmeiras mira Libertadores e viaja à Argentina neste domingo

Adversário do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a concentrar suas atenções na sonhada Copa Libertadores. A delegação alviverde inicia a preparação para enfrentar o San Lorenzo e segue para a Argentina já neste domingo.

O último treinamento do Palmeiras antes da viagem está marcado para as 15 horas (de Brasília). Na Academia de Futebol, os atletas que foram titulares contra o São Paulo devem fazer apenas trabalhos regenerativos – assim, o acerto final da equipe ficará para Buenos Aires.

O zagueiro Gustavo Gomez, convocado para defender a seleção paraguaia nos recentes amistosos contra Peru e México, voltou ao Palmeiras com lesão no tornozelo. O técnico Luiz Felipe Scolari, pessimista, tratou o jogador como provável desfalque na Libertadores.

Victor Luis, por sua vez, disputou o Choque-Rei como titular e sentiu o tornozelo em uma jogada com Antony no segundo tempo. O lateral esquerdo ainda seguiu em campo, mas acabou substituído por Diogo Barbosa minutos depois e fara exame neste domingo.

Com seis pontos em duas rodadas, o Palmeiras lidera o Grupo F da Copa Libertadores. O San Lorenzo, com quatro pontos, figura no segundo lugar da chave. Como o terceiro é o Melgar com um ponto, o triunfo na Argentina pode aproximar o time alviverde da classificação às oitavas de final.