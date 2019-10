Palmeiras melhora marcas no Brasileiro e no Allianz: veja números

Com mais uma vitória no Choque-Rei, alcançada na noite de quarta-feira, o Palmeiras melhorou duas marcas consideráveis. Há 29 jogos invicto como mandante no Campeonato Brasileiro, o time alviverde acumulou sua 21ª partida sem derrota seguida no Allianz Parque, independentemente do torneio.

O Palmeiras perdeu em casa no Campeonato Brasileiro pela última vez em 26 de maio de 2018, data em que acabou derrotado por 3 a 2 pelo Sport. Desde então, o time alviverde construiu um retrospecto de 25 vitórias e mais quatro empates.

No Allianz Parque, levando em conta todos os torneios, o Palmeiras não é derrotado desde o último dia 2 de fevereiro, data em que perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. A partir de então, o time alviverde enfileirou uma série de 16 vitórias e cinco empates na arena.

A força como mandante é um dos trunfos do Palmeiras nesta temporada. Em 29 jogos perto de sua torcida, o time palestrino acumula 22 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com 58 gols marcados e 11 sofridos. Os dois únicos tropeços foram contra Corinthians (Campeonato Paulista) e Grêmio (Copa Libertadores).

Com a vitória sobre o São Paulo, o Palmeiras ainda aumentou a freguesia do rival tricolor nos clássicos disputados no Allianz Parque. Em nove edições do Choque-Rei, o time da casa coleciona oito triunfos e um empate, com 24 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Com 60 pontos ganhos, sete a menos do que o Flamengo, o Palmeiras figura na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Pela 30ª rodada, o time alviverde entra em campo para enfrentar o ameaçado Ceará às 19 horas (de Brasília) deste sábado, novamente no Allianz Parque.