Palmeiras bate ‘freguês’ São Paulo e seca Fla para reduzir vantagem

O Palmeiras aumentou a ‘freguesia’ do São Paulo no Allianz Parque durante a noite desta quarta-feira. Na oitava vitória sobre o adversário tricolor em nove jogos disputados na arena, o time mandante ganhou por 3 a 0, resultado que permite secar o Flamengo para diminuir a vantagem do líder do Campeonato Brasileiro.

Com 67 pontos, o Flamengo ainda enfrenta o Goiás às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Serra Dourada. O Palmeiras, dono do segundo lugar, chega aos 60 pontos. O São Paulo, por sua vez, fica com 49 pontos e permanece no quarto lugar.

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o ameaçado Ceará às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. Às 21 horas do mesmo dia, o São Paulo pega a Chapecoense, penúltima colocada, na Arena Condá.

O Jogo – O Palmeiras foi superior no começo da partida e saiu na frente logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Deyverson pegou a sobra de jogada entre Dudu e Arboleda pela direita e chutou para Volpi espalmar. No rebote, Bruno Henrique cabeceou forte para inaugurar o marcador.

Em nova chegada consistente ao ataque, Deyverson recebeu de Dudu, passou por Arboleda e, na tentativa de driblar Volpi, acabou desarmado. O São Paulo, então, chegou a equilibrar as ações e levou algum perigo em chute da entrada da área de Vitor Bueno.

O time alviverde ampliou sua vantagem aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Volpi cedeu escanteio ao espalmar chute de Dudu. O próprio atacante cruzou a bola na área e o volante Felipe Melo cabecou com sucesso. Nos acréscimos, o camisa 7 ainda acertou a trave após passar por Arboleda.

Aos 11 minutos do segundo tempo, pouco depois de Weverton defender chute de Alexandre Pato, o Palmeiras chegou ao terceiro gol no Allianz Parque. Zé Rafael puxou contra-ataque e tocou para Gustavo Scarpa, que, livre, definiu com precisão na saída de Volpi.

Com dificuldades para se aproximar do gol de Weverton, o São Paulo assustou por meio de mais um chute de fora de Vitor Bueno. Pensando em aumentar o poder de fogo de seu time, o técnico Fernando Diniz tirou o inoperante Pato para promover a entrada de Raniel.

O Palmeiras diminuiu seu ímpeto ofensivo, mas ainda perdeu boa chance com Willian. Na melhor oportunidade do São Paulo, Reinaldo cruzou da esquerda e Raniel cabeceou na trave. A torcida local, satisfeita, vibrou em desarme de Thiago Santos sobre Daniel Alves e gritou “olé” para celebrar mais um Choque-Rei vencido no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 0 SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 30 de outubro de 2019, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Neuza Inês Back (Fifa-SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Público: 29.481 pessoas

Renda: R$ 1.731.916,80

Gols: Bruno Henrique, aos 11 do 1ºT, Felipe Melo, aos 41 do 1ºT, Gustavo Scarpa, aos 11 do 2ºT (Palmeiras)

Cartões amarelos:

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Jean), Vitor Hugo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Deyverson e Zé Rafael (Willian).

Técnico: Mano Menezes

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Daniel Alves; Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan (Igor Vinícius); Antony, Igor Gomes, Tchê Tchê e Vitor Bueno (Hernanes); Pato (Raniel).

Técnico: Fernando Diniz