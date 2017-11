Palmeiras luta por premiação e Valentim contra ameaçado Avaí

Com diferentes ambições e necessidades no campeonato, Palmeiras e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Ressacada, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Verdão, já garantido na fase de grupos da Copa Libertadores, busca uma premiação maior pelo vice-campeonato nacional, e o triunfo para incentivar a permanência de Alberto Valentim, o Avaí pode ter seu rebaixamento decretado.

Atual terceiro colocado com 60 pontos, o Palestra está um atrás do Grêmio, vice-líder. Na posição atual, o Palmeiras levaria R$ 7,7 milhões como premiação da CBF, valor que aumentaria para R$ 11,3 milhões em caso a equipe conseguisse ser segunda colocada.

“Nosso objetivo é chegar o mais longe possível. Não dá mais o título, mas vamos tentar o vice-campeonato. Poucos dias atrás tinham pessoas que vieram aqui falando que a gente não prestava mais. No Palmeiras temos que nos provar a cada dia. Vamos em busca de nossos objetivos”, disse o zagueiro Luan.

Além disso, a partida é fundamental para Alberto Valentim. Com seu trabalho, o interino ainda tenta convencer a diretoria do Alviverde a ser efetivado no clube ara 2018. O treinador tem o apoio maciço dos atletas, mas a cúpula palestrina cogita Abel Braga e Roger Machado para a função na próxima temporada.

“Não tem nada de teste (nas rodadas finais). Vamos jogar para procurar somar o máximo de pontos. Se não deu para ser campeão, vamos tentar buscar o vice-campeonato”, corroborou o capitão Dudu.

Em campo, Felipe Melo será desfalque certo por conta da suspensão imposta pelo STJD pela confusão com Clayson no último Derby. Além do camisa 30, Mayke e Edu Dracena são dúvidas por conta de dores no quadril e na panturrilha, respectivamente. Em compensação, Valentim terá novamente Yerry Mina e Borja à disposição.

Do outro lado, o Avaí aposta suas últimas fichas para se livrar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o site Infobola, o Leão tem 97% de chances de ser cair para a segunda divisão.

“Diante do Palmeiras é vencer ou vencer. Estamos encarando essa partida como final de Copa do Mundo e convoco o torcedor do Avaí para estar do nosso lado, lotando a Ressacada e jogando junto com o time. Estamos vivos e o nosso time é guerreiro. Vamos buscar nosso objetivo até o último minuto da Série A”, afirmou o atacante Júnior Dutra.

O centroavante, inclusive, chegou a ser dúvida para o confronto. O camisa 9 sentiu o adutor da perna direita e quase não atuou no segundo tempo do empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, na última quarta-feira, no Mineirão. Nesta semana, porém, Dutra ficou sob os cuidados do preparador Léo Fidelis e deverá estar à disposição nesta segunda-feira.

No gol, o Avaí terá a volta de Maurício Kozlinski aos titulares. O arqueiro, muito criticado perla torcida, perdeu a posição para Douglas na 10ª rodada, mas retomará a condição de titular diante do Palmeiras por conta da suspensão do companheiro.

“Ritmo não adianta, só vai ter jogando. O Kozlinski vem treinando e cabe a nós ajudá-lo, fechando o chute. O Kozlinski tem total confiança, falhou e perdeu a posição por um jogo ruim. Mas agora volta, tem a nossa confiança. Ele que vai jogar e vamos apoiar. Não tem que jogar ele lá para baixo, porque é um cara que todo mundo gosta, teve erros e acertos, então que o torcedor o apoie, porque a confiança do grupo ele tem, isso é o mais importante”, afirmou Marquinhos.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X PALMEIRAS

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SP)

Data: 20 de novembro de 2017, segunda-feira

Horário: 20 horas (Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro – MG (FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo – MG (FIFA) e Sidmar dos Santos Meurer – MG (CBF)

AVAÍ: Kozlinski, Maicon, Fagner Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Wellington Simião, Pedro Castro e Marquinhos; Rômulo e Júnior Dutra

Técnico: Claudinei Oliveira

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean (Mayke), Yerry MIna, Luan (Edu Dracena) e Michel Bastos; Thiago Santos (Bruno Henrique), Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Deyverson

Técnico: Alberto Valentim