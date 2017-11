Mina e Borja retornam aos treinos do Palmeiras e podem jogar

Yerry Mina e Borja estão de volta ao Palmeiras. Neste sábado, os colombianos participaram normalmente do penúltimo treino antes do jogo contra o Avaí, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Ressacada. Na atividade fechada para os jornalistas na Academia de Futebol, os titulares na partida contra o Sport fizeram apenas movimentações leves.

Mina e Borja defenderam a seleção colombiana em amistosos contra Coreia do Sul e China, na Ásia, e chegaram ao Brasil nas primeiras horas de quinta-feira. O centroavante chegou a entrar na lista de relacionados para o jogo contra o Sport, mas fez um teste físico no vestiário e acabou vetado.

Já contra o Avaí, Mina deverá voltar ao time titular do Palmeiras, na vaga de Edu Dracena – que deixou o último jogo com dores – ou Luan. Borja, porém, que deixou o Verdão como titular para servir a Colômbia, terá que brigar pela vaga de centroavante com Deyverson, autor de quatro gols nos últimos dois jogos.

Além da zaga, outra mudança certa no Palmeiras para enfrentar o Leão será no meio-campo. Felipe Melo, suspenso pelo STJD pela confusão com Clayson no último Derby, deverá ser substituído por Bruno Henrique ou Thiago Santos. Mayke, que não enfrentou o Sport devido a dores no quadril e foi substituído por Jean, segue como dúvida.

Já Róger Guedes, que não foi relacionado para enfrentar o Sport por opção técnica de Alberto Valentim e realizou apenas musculação durante o treino de sexta-feira, retornou aos trabalhos com o grupo. A diretoria alviverde tenta negociar o atacante, que não tem clima no elenco alviverde.