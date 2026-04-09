Palmeiras cresce no segundo tempo e busca empate com o Junior pela Libertadores

O Palmeiras estreou na Libertadores na noite desta quarta-feira com um empate por 1 a 1 contra o Junior Barranquilla, em duelo disputado no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL), pela primeira rodada do Grupo F.

Téo Gutierrez abriu o placar no primeiro tempo, de pênalti, para os colombianos, enquanto Ramón Sosa, que entrou no segundo tempo, garantiu o gol de empate.

Situação da tabela

Com este empate, o Palmeiras fica na liderança do Grupo F, com o Junior Barranquilla logo atrás. Sporting Cristal e Cerro Porteño ainda jogam na rodada.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪🔵 JUNIOR BARRANQUILLA 1 x 1PALMEIRAS 🟢⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores (1ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)

📅 Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Pérez, Téo Gutierrez e Paiva (Junior); Arthur (Palmeiras)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro : Maximiliano Ramírez (ARG)

: Maximiliano Ramírez (ARG) Assistentes : Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG)

: Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG) VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Gols

⚽ Teo Gutierrez, aos 9' do 1°T (Junior)

⚽ Ramón Sosa, aos 10' do 2°T (Palmeiras)

🟢⚪ Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Mauricio (Ramón Sosa); Jhon Arias, Allan (Felipe Anderson) e Flaco López (Luighi).

Técnico: Abel Ferreira

🔴⚪🔵 Junior Barranquilla

Mauro Silveira; Guerrero Gonzalez (Herrera), Peña, Monzón e Yeison Suárez; Rios Henao, Jesús Rivas (Canchimba) e Chará Zamora (Muriel); Rivera Garzon, Pérez (Celis) e Teófilo Gutiérrez (Paiva).

Técnico: Alfredo Arias

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Palmeiras teve a primeira finalização do jogo, com Giay, que mandou por cima do gol aos dois minutos. Por sua vez, o Junior Barranquilla abriu o placar aos nove, com Teo Gutierrez, em cobrança de pênalti, que foi a primeira chance clara. O árbitro contou com a ajuda do VAR para marcar a infração para o time colombiano após disputa de Mauricio com Rivas, que ficou caído dentro da área.

Depois de sair atrás no marcador, o Palmeiras tentou responder e foi para o ataque. Aos 14 minutos, Marlon Freitas tentou de longe, bateu travado, mandou com perigo e viu Silveira fazer a defesa. O Junior respondeu em contra-ataque, com Rivas, que finalizou por cima do gol de Carlos Miguel.

Aos 34, Marlon Freitas lançou para Flaco López, o argentino bateu de primeira, mas mandou por cima do gol, em lance que foi marcado impedimento. Cinco minutos depois, Jhon Arias fez boa jogada, tocou para trás e encontrou Marlon Freitas, que soltou a pancada de fora da área. Silveira espalmou e salvou o Junior do empate.

Segundo tempo

O Palmeiras assustou aos dois minutos. Marlon Freitas tabelou com Jhon Arias, recebeu de volta na entrada da área e soltou uma bomba. A bola desviou e passou com perigo perto do gol de Silveira. A equipe de Abel Ferreira chegou ao empate aos dez. Khellven lançou a bola no ataque, Flaco desviou de cabeça e deixou Sosa na cara do gol. Ele tirou do goleiro e finalizou com o gol aberto para fazer 1 a 1 .

Pouco depois, Andreas tentou de longe e mandou nas mãos do goleiro. Aos 16, Guerrero bateu com perigo ao gol, mas Carlos Miguel fez a defesa sem grandes sustos. O Palmeiras quase virou aos 21. Khellven tentou de fora da área e mandou próximo da trave. Jhon Arias recebeu de Flaco pela esquerda, bateu cruzado e bateu por cima do travessão, desperdiçando a chance de virar.

Melhor na segunda etapa, o Verdão criou mais e teve outra oportunidade aos 38. Khellven cruzou na área, Gómez cabeceou para o meio, mas a defesa do Junior mandou para escanteio. Pouco depois, Felipe Anderson mandou perto do ângulo, assustando o goleiro. O Junior respondeu com Canchimbo, que obrigou Carlos Miguel a fazer boa defesa. Nos acréscimos, Felipe Anderson recebeu na entrada da área, mas finalizou no meio do gol.

Próximos jogos

Junior Barranquilla

Jogo : Águilas Doradas x Junior Barranquilla

: Águilas Doradas x Junior Barranquilla Competição : Campeonato Colombiano - Apertura (16ª rodada)

: Campeonato Colombiano - Apertura (16ª rodada) Data e hora : 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h (de Brasília)

: 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h (de Brasília) Local: Estádio Cincuentenario, em Medellín (COL)

Palmeiras