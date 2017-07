Cuca elogia Corinthians e diz: “Se continuar assim, vai ser campeão”

Ganhador do Campeonato Paulista, o Corinthians segue invicto no Brasileiro e lidera com 35 pontos ganhos. O time alvinegro, em uma sequência de 17 vitórias e 10 empates, ganhou elogios do palmeirense Cuca após o Derby disputado na noite de quarta-feira.

“Vivem um momento mágico, porque tudo dá certo. Quando defendem, a bola vai onde o zagueiro está. Claro, é mérito deles. Não negamos isso”, disse Cuca, generoso. “Estão em um momento ímpar. Finalizam três vezes e fazem dois gols”, comentou.

Na visão do palmeirense, o sucesso do arquirrival na temporada começou justamente no Derby anterior. Em 22 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou por 1 a 0 do time então dirigido por Eduardo Baptista, mesmo em inferioridade numérica.

“O Corinthians estava instável e ganhou confiança. O Jô (autor do gol) entrou naquele jogo. Era reserva e questionado. O clássico muda muita coisa. Hoje, eles jogam com uma consistência defensiva muito grande. Tem gente que não gosta, mas eu acho bonito ganhar assim. Não precisa ter 50 chances de gol por partida”, disse Cuca.

Com um aproveitamento de 89,7% em 13 rodadas, performance acima da média na história do torneio pontos corridos, o Corinthians pode abrir uma vantagem de 11 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, já que Flamengo e Grêmio jogam às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Rio de Janeiro.

“O Santos está crescendo e o Flamengo nesse ano tem um fator novo, que é a nova casa. Eles contrataram muito e bem. O campeonato segue em andamento e muita coisa ainda pode acontecer. Se o Corinthians continuar assim, vai ser campeão. Mas existem outros times que podem chegar também”, afirmou Cuca.

Após a derrota no Derby, os jogadores do Palmeiras preferiram não conceder entrevistas na zona mista e o clube resolveu fechar o treino de quinta-feira à imprensa. Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Palestra Itália, o time alviverde enfrenta o ameaçado Vitória.