Palmeiras inscreve reforço, Moisés e mais seis garotos no Campeonato Paulista

Restam apenas três vagas para os jogadores do Palmeiras que ainda não foram inscritos no Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, o Verdão colocou na lista para o Estadual o meia Moisés e o atacante Carlos Eduardo, além de seis garotos das categorias de base do clube.

A entrada de Carlos Eduardo já havia sido confirmada por Felipão após a estreia na competição, no último domingo. A inclusão de Moisés também não é surpresa, uma vez que o próprio camisa 10 já havia dito que ter ficado de fora da lista inicial fazia parte do planejamento.

Assim, o time ensaiado por Felipão no treino de segunda-feira poderá ser colocado em campo na próxima quarta, contra o Botafogo, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. A formação com dez atletas de linha teve Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Moisés e Gustavo Scarpa; Carlos Eduardo, Felipe Pires e Deyverson.

Já integrado ao profissional, Yan é opção para Scolari como atleta das categorias de base do clube. Além dele, Matheus Teixeira, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Luan Cândido, Gabriel Menino e Aníbal foram inscritos no Campeonato Paulista. Os três últimos disputam o Sul-Americano Sub-20. Essa relação paralela é ilimitada e pode ter jogadores da base entre 16 anos e nascidos até 1998, com pelo menos um ano de contrato.

Assim, restam apenas três vagas na lista de inscritos e nove atletas brigam por elas (Willian, lesionado, está descartado). São eles Juninho, Fabiano, Jean, Matheus Fernandes, Guerra, Hyoran, Raphael Veiga, Arthur Cabral e Ricardo Goulart.