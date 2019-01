Recuperado, Felipão indica escalação do Palmeiras para esta quarta-feira

Luiz Felipe Scolari está recuperado de uma cólica intestinal que o tirou às pressas da entrevista coletiva concedida no último domingo, após empate por 1 a 1 com o Red Bull, pela estreia do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o treinador apareceu para o trabalho no gramado e não aparentou limitações.

Recuperado de seu problema médico, o comandante liberou alguns minutos a mais do que os dez habituais aos quais a imprensa tem acesso na Academia de Futebol. Foi o suficiente para notar a possível formação que deve encarar o Botafogo-SP nesta quarta-feira.

Sem os atletas que enfrentaram o Red Bull, com exceção de Felipe Pires e Gustavo Scarpa, o elenco palestrino foi dividido em duas formações de dez atletas. De colete, aparentando ser a formação ‘B’, o time foi formado por Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Moisés e Gustavo Scarpa; Felipe Pires, Carlos Eduardo e Deyverson.

Em teoria, a escalação precisaria apenas de um primeiro volante, que poderia ser Felipe Melo ou Thiago Santos. Já a equipe sem colete teve Fernando Prass; Jean, Fabiano, Juninho e Yan (improvisado); Matheus Fernandes e Raphael Veiga; Zé Rafael, Hyoran e Arthur Cabral.

Felipão já confirmou que a escalação do Palmeiras para o jogo desta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque será profundamente alterada. O treinador falou na mudança de sete ou oito nomes para o duelo.

Felipão optou por inscrever apenas 21 atletas no Campeonato Paulista, deixando cinco vagas abertas. Com a parte burocrática resolvida, o atacante Carlos Eduardo, que veio do egípcio Pyramids, irá aumentar a lista, que pode ser completada até o dia 1ª de março.