Palmeiras inicia treinamento secreto com Jean novamente em campo

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O técnico Luiz Felipe Scolari prepara o Palmeiras para enfrentar o Internacional de maneira sigilosa. Na tarde desta sexta-feira, em mais um treinamento secreto na Academia de Futebol, o versátil Jean participou pelo menos do início da movimentação.

Misterioso, Felipão permitiu que a imprensa acompanhasse apenas o aquecimento do elenco no gramado. A exemplo do que ocorreu na quinta, Jean participou sem restrições do breve período dos trabalhos realizado diante dos jornalistas e ganhou força para retornar.

O experiente lateral direito e volante sentiu desconforto muscular durante treinamento no último dia 15 de agosto e, desde então, vem desfalcando o Palmeiras. Após dois dias seguidos de trabalho em campo, ele pode ser relacionado para o confronto em Porto Alegre.

A partida entre Palmeiras e Internacional está marcada para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como recebe o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Copa Libertadores na noite de quinta, Felipão deve montar um time alternativo.

O zagueiro Edu Dracena e o atacante Dudu, advertidos com o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Botafogo, são desfalques certos. Felipão fará os últimos ajustes na equipe para enfrentar o Inter em treino programado para a manhã de sábado, fechado à imprensa.

Uma possível formação para encarar o Internacional tem Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Victor Luis; Thiago Santos, Jean e Lucas Lima; Artur, Hyoran e Deyverson. Com 36 pontos, cinco a menos do que o vice-líder Internacional, o Palmeiras figura no quinto posto.