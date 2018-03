Palmeiras inicia sábado venda de ingressos para final no Allianz

Às 16 horas (de Brasília) do próximo dia 8 de abril, no Allianz Parque, o Palmeiras disputa o título do Campeonato Paulista com o arquirrival Corinthians. A venda de ingressos para o duelo decisivo será iniciada pelo clube alviverde na manhã deste sábado.

A comercialização começa a partir das 10 horas, por meio do programa de sócios-torcedores do clube. Os integrantes do Avanti terão exclusividade na compra dos ingressos via internet até às 18 horas de segunda-feira, quando o público em geral também pode adquirir os bilhetes.

Como de costume, a venda para os sócios-torcedores será dividida de acordo com a pontuação de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas conforme a frequência nos estádios. Os dois clássicos pelas finais do Campeonato Paulista serão realizados com torcida única.

Confira os valores dos ingressos para a final do Campeonato Paulista:

Gol Norte – R$ 120,00 (R$ 60,00 meia-entrada)

Gol Sul – R$ 230,00 (R$ 115,00 meia-entrada)

Central Leste – R$ 270,00 (R$ 135,00 meia-entrada)

Central Oeste – R$ 300,00 (R$ 150,00 meia-entrada)

Superior Norte e Sul – R$ 170,00 (R$ 85,00 meia-entrada)

Superior Leste e Oeste – R$ 200,00 (R$ 100,00 meia-entrada)