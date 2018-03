Dudu rejeita favoritismo em final e sonha com fim de tabu no Paulista

Assim que o Corinthians se classificou à final do Campeonato Paulista, Andrés Sanchez apontou o Palmeiras como favorito ao título. O atacante Dudu rejeita o status atribuído pelo presidente adversário, mas aposta na possibilidade de ganhar o título estatual, feito que o clube alviverde não alcança desde 2008.

“Acho que não. Ele (Sanchez) está querendo tirar a responsabilidade do time dele. É um jogo muito, muito igual, de dois clubes grandes, um clássico pela final do Campeonato Paulista. Temos que entrar focados e concentrados para fazer grandes partidas”, disse Dudu antes do treino desta quinta-feira.

Nomeado capitão pelo técnico Cuca durante a temporada de 2016, o atacante ergueu a taça do Campeonato Brasileiro. Diante do Corinthians, o jogador de 26 anos de idade, ainda dono da tarja, pode participar da quebra de mais um longo jejum com a camisa do Palmeiras.

“É uma chance única. Quantos jogadores não queriam a oportunidade de disputar esse título? Muitas equipes gostariam de estar na final do Campeonato Paulista desse ano e nós conseguimos. É um título que o Palmeiras não ganha há muito tempo e espero que possamos conseguir”, declarou Dudu.

O lateral direito Marcos Rocha, desfalque contra o Santos por dores na coxa esquerda, deve ficar à disposição do técnico Roger Machado para o duelo contra o Corinthians. Assim como o centroavante Miguel Borja, de volta após defender a seleção colombiana.

O primeiro encontro entre Palmeiras e Corinthians está marcado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, na arena de Itaquera. Com melhor campanha, o time alviverde decide o título no Allianz Parque às 16 horas do próximo domingo. Os dois jogos serão realizados com torcida única.