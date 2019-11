Palmeiras homenageia Gildo, autor do gol mais rápido do Maracanã

O Palmeiras destacou um momento histórico importante. Através das redes sociais, o time da capital paulista exaltou Gildo, atacante que marcou o gol mais rápido do lendário estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. e do próprio Verdão.

O ex-jogador – que faleceu recentemente, em agosto de 2019 – completaria 80 anos nesta terça-feira. O gol de Gildo foi marcado com apenas nove segundos de partida.

A partida do gol inesquecível foi disputada em 7 de março de 1965, com a presença de mais de 39 mil torcedores no Maracanã. Pelo Torneio Rio-São Paulo, o Palmeiras não encontrou dificuldades para superar o Vasco por 4 a 1.