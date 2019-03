Palmeiras finda freguesia no Choque-Rei pelas contas do São Paulo

O Palmeiras igualou o São Paulo no retrospecto geral do Choque-Rei na tarde deste sábado. Com a vitória por 1 a 0 no clássico disputado no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, o clube alviverde alcançou o rival no histórico do confronto, segundo as próprias contas do Tricolor.

Agora, em um total de 318 partidas, o Palmeiras tem 108 vitórias, 102 empates e 108 derrotas, com 424 gols gols marcados e outros 424 sofridos. O São Paulo tratava o Verdão como “freguês” desde o dia 27 de junho de 2000, quando venceu o rival por 3 a 2 no antigo Palestra Itália, pela Copa do Brasil, assumindo a dianteira no retrospecto geral.

O curioso é que, nos cálculos do próprio Palmeiras, o São Paulo ainda detém vantagem na história do Choque-Rei. De acordo com o Verdão, a agremiação do Morumbi já venceu o clássico 108 vezes, empatou 99 e amargou 105 reveses – já incluindo o deste sábado. São ainda 408 gols anotados pelo Verdão e outros 407 sofridos.

As divergências numéricas têm explicação. O Palmeiras só considera os clássicos disputados a partir de 1936, período posterior à refundação do São Paulo, que, por sua vez, contabiliza os jogos ocorridos desde 1930, ano de sua primeira fundação.

Antes, de 1930 a 1935, o Choque-Rei foi disputado 16 vezes, das quais o antigo Palestra Itália saiu vitorioso em cinco oportunidades, uma a mais que o São Paulo – as equipes empataram sete vezes, portanto. Nesse período, contudo, o Tricolor anotou mais gols: 25 a 24.

Além disso, não constam na relação do São Paulo nove partidas válidas pelo Torneio Início do Campeonato Paulista, entre 1930 e 1969, que não tinham o tempo regulamentar de jogo padrão da época. O Tricolor também desconsidera um confronto realizado pela Taça Manoel Domingos Corrêa, de 1942.

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, com 22 pontos, e se classificou de forma antecipada para as quartas de final. Já o São Paulo permaneceu no segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo Oeste, que enfrenta o Corinthians neste domingo, em Itaquera.

Pela 12ª e última rodada da primeira fase, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta no Allianz Parque, enquanto o São Paulo visita o São Caetano no Estádio Anacleto Campanella. Todos os duelos desta jornada serão realizados simultaneamente, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Veja a relação de jogos considerados pelo Palmeiras e ignorados pelo São Paulo:

09/03/1930 – Palestra Itália 1 x 1 São Paulo – Torneio Início

24/04/1932 – Palestra Itália 0 x 1 São Paulo – Torneio Início

19/04/1936 – Palestra Itália 2 x 3 São Paulo – Torneio Início

14/05/1939 – Palestra Itália 2 x 0 São Paulo – Torneio Início

19/05/1940 – Palestra Itália 0 x 2 São Paulo – Torneio Início

27/05/1942 – Palestra Itália 1 x 0 São Paulo – Taça Manoel Domingos Corrêa

31/03/1946 – Palmeiras 1 x 1 São Paulo – Torneio Início

11/05/1947 – Palmeiras 0 x 1 São Paulo – Torneio Início

04/06/1957 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo – Torneio Início

12/01/1969 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo – Torneio Início