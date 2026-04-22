Palmeiras finaliza preparação para estreia da Copa do Brasil; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou, nesta quarta-feira, a preparação para a estreia na Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira comandou o último treino antes do duelo com o Jacuipense, no Allianz Parque, em São Paulo. A bola rola às 19h30 (de Brasília).

Durante a preparação, o treinador contou com dois reforços. O lateral esquerdo Jefté avançou no processo de transição física após lesão na coxa e participou integralmente da atividade. No entanto, é improvável que o atleta jogue contra o Jacuipense. Já o volante Marlon Freitas retorna após cumprir suspensão na vitória sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Por outro lado, o Palmeiras segue com desfalques. O lateral Piquerez se recupera de cirurgia no tornozelo direito, enquanto o atacante Paulinho ainda é tratado com cautela pelo departamento médico.

O Verdão também terá uma novidade no comando técnico. Abel Ferreira poderá comandar o time na Copa do Brasil, enquanto cumpre a suspensão de sete jogos no Campeonato Brasileiro.

Como foi o treino?

Para fechar a preparação, o elenco realizou um treino tático posicional, com foco em movimentações e ajustes para o confronto com o Jacuipense.

Assim, a provável escalação é: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Flaco López e Vitor Roque (Sosa).

Palmeiras na temporada

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 29 pontos - seis a mais que o vice-líder Flamengo. Na última partida, venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e agora tem nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota na competição nacional.

Na Copa Libertadores, ocupa a primeira posição do Grupo F, com quatro pontos ganhos. No duelo mais recente, triunfou sobre o Sporting Cristal por 2 a 1, no Allianz Parque.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp