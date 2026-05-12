Palmeiras fecha preparação com desfalques e dúvidas para Copa do Brasil; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou na manhã desta terça-feira a preparação para o confronto de volta da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Jacuipense-BA. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR).

Na Academia de Futebol, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou uma atividade tática com ênfase em dinâmicas de jogo, como saídas de bola, marcações, construções de jogadas e bolas aéreas. Na parte final, alguns atletas ainda aprimoraram cruzamentos e finalizações.

Provável escalação

Para esta partida, Abel Ferreira terá alguns desfalques. Mais recentemente, o técnico ganhou as baixas de Andreas Pereira (trauma na região lombar) e Bruno Fuchs (lesão na coxa direita). Além disso, seguem fora Piquerez, Arthur e Vitor Roque. Enquanto Paulinho e Allan são dúvidas.

O primeiro faz controle de carga após participar dos três últimos jogos, enquanto a Cria da Academia apresentou mialgia na panturrilha esquerda.

Assim, uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel (Lomba); Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas (Emi Martínez), Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson (Arias); Flaco López e Sosa.

Situação do Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras tem boa vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final da competição. Na partida de ida, que aconteceu no Allianz Parque, no dia 23 de abril, o Verdão venceu por 3 a 0, com dois gols de Ramón Sosa e um de Felipe Anderson.

Detalhes do jogo

Jogo: Jacuipense x Palmeiras

Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de volta)

Data e horário: 13 de maio (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)