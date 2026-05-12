Bruno Fuchs sofre lesão na coxa e vira desfalque no Palmeiras na Copa do Brasil; veja situação do DM

O Palmeiras ganhou mais um desfalque antes do jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O zagueiro Bruno Fuchs sofreu uma lesão na coxa direita no treino da última segunda-feira e virou mais um problema no Departamento Médico do clube. Nesta terça-feira, o defensor fez tratamento no centro de exclência com membros do Núcleo de Saúde e Performance.

O técnico Abel Ferreira terá alguns problemas para escalar o time para o jogo desta quarta-feira, contra o Jacuipense. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR).

Além de Fuchs, estão tratando de lesão, o lateral esuqerdo Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e o atacante Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo). O meio-campista Andreas Pereira (trauma na região lombar) e Arthur (transição física) também seguem sob cuidados do NSP.

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Como está o DM do Palmeiras?

Piquerez e Arthur fizeram trabalhos no campo. O primeiro ainda com a fisioterapia, enquanto o segundo realizou atividades com a preparação física do Núcleo de Saúde e Performance. Já o atacante Vitor Roque e o meio-campista Andreas Pereira fizeram tratamento no centro de excelência.

Por fim, o Palmeiras tem duas dúvidas. O atacante Allan, com mialgia na panturrilha esquerda, foi submetido a uma carga mais leve de exercícios e deve ser preservado. Já o atacante Paulinho, em controle de carga após participar dos últimos três jogos, também pode ser poupado. O camisa 10 cumpriu cronograma interno.

Situação do Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras tem boa vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final da competição. Na partida de ida, que aconteceu no Allianz Parque, no dia 23 de abril, o Verdão venceu por 3 a 0, com dois gols de Ramón Sosa e um de Felipe Anderson.

Detalhes do jogo

Jogo: Jacuipense x Palmeiras

Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de volta)

Data e horário: 13 de maio (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)