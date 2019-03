Palmeiras faz último treino e reúne elenco para parabenizar Mancha

O Palmeiras está pronto para encarar o Junior Barranquilla em sua estreia pela Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari realizou os últimos ajustes para o confronto na Colômbia e o elenco se reuniu para parabenizar a Mancha Verde pelo título do Carnaval de São Paulo.

Como de costume, Felipão permitiu que a imprensa acompanhasse apenas parte do aquecimento dos jogadores no Romelio Martinez. Diante do mistério adotado pelo técnico, a única certeza é a ausência do zagueiro Luan, vitimado por lesão muscular.

No miolo da defesa, Gustavo Gomez deve ser aproveitado como titular, com Antônio Carlos e Edu Dracena na briga pela outra vaga. Escalado para conceder entrevista no hotel, o paraguaio não deu pistas sobre a formação para encarar o Junior Barranquilla.

O centroavante Deyverson, suspenso apenas no Campeonato Paulista, está liberado para a Copa Libertadores e concorre com Miguel Borja por uma vaga entre os titulares. O meia Gustavo Scarpa, recuperado de lesão, também fica à disposição de Felipão.

Direto da Colômbia, nosso elenco parabeniza a @MANCHACARNAVAL, campeã do Desfile das Escolas de Samba de São Paulo! 🎉#AvantiPalestra pic.twitter.com/KxfgXqOLvC — SE Palmeiras (@Palmeiras) 5 de março de 2019

No gramado do Estádio Romelio Martinez, jogadores, integrantes da comissão técnica e o diretor de futebol Alexandre Mattos posaram para uma foto dedicada à Mancha Verde. Por meio do Twitter, o Palmeiras publicou a imagem e parabenizou a escola pelo inédito título conquistado nesta terça-feira.

Uma provável formação do Palmeiras tem Weverton; Mayke, Edu Dracena (Antônio Carlos), Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Dudu, Felipe Pires e Borja (Deyverson). O jogo contra o Junior Barranquilla está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta, no Estádio Metropolitano.