Apoiada por patrocinador do Palmeiras, Mancha ganha Carnaval

A escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo foi conhecida na tarde desta terça-feira. Apoiada pela Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, a Mancha Verde garantiu o título pela primeira vez em sua história antes mesmo do final da apuração.

Originária da principal torcida organizada do Palmeiras, a escola de samba recebeu cerca de R$ 3,5 milhões da Crefisa, empresa de Leila Pereira, conselheira do clube. “É campeã! Parabéns a toda comunidade. Mancha, você me dá muito orgulho”, escreveu a executiva no Twitter.

O Palmeiras também usou seu perfil na mesma rede social para felicitar a Mancha Verde de maneira oficial. “Parabéns! A grande campeã do Carnaval 2019”, publicou o clube, com quatro fotos do desfile que rendeu o inédito título do Grupo Especial.

Direto da Colômbia, nosso elenco parabeniza a @MANCHACARNAVAL, campeã do Desfile das Escolas de Samba de São Paulo! 🎉#AvantiPalestra pic.twitter.com/KxfgXqOLvC — SE Palmeiras (@Palmeiras) 5 de março de 2019

Com 270 pontos, a Mancha Verde superou por pouco Dragões da Real (ligada ao São Paulo) e Rosas de Ouro, ambas com 269,9. A Gaviões da Fiel (ligada ao Corinthians) terminou na nona colocação com 269,5. Tucuruvi (269,2) e Vai-Vai (268,8) acabaram rebaixadas.

A quadra da Mancha Verde ficou cheia para acompanhar as notas e explodiu em vibração no momento em que a escola garantiu o título, antes mesmo do final da apuração. Com a conquistada confirmada, mais torcedores seguiram para o local.

A Mancha Verde foi campeã com o enredo “Oxalá, Salve a Princesa! A Saga de uma Guerreira Negra”. No dia em que a escola desfilou, o técnico Luiz Felipe Scolari e Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, marcaram presença no camarote da Crefisa no Sambódromo.