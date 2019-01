Palmeiras faz treino técnico e procura passar identidade a novatos

O Palmeiras realizou seu primeiro treinamento técnico durante a manhã deste domingo, na Academia de Futebol. Supervisionados pelo técnico Luiz Felipe Scolari, os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli organizaram dinâmicas para transmitir a identidade do time aos cinco recém-chegados.

Em um dos campos, Turra administrou quatro equipes. Enquanto duas contavam com três atletas e formavam a linha defensiva, as outras duas, com quatro jogadores, precisavam furar o bloqueio e acertar um dos dois gols (em tamanho reduzido) disponíveis.

“É bom que já temos uma identidade e esse trabalho foi bastante interessante, principalmente para os jogadores que estão chegando”, disse Turra à TV Palmeiras. “Mesmo sendo com bola, teve muita intensidade. É o jeito do Palmeiras na gestão do professor Scolari”, completou.

Já o lado organizado por Carlos Pracidelli teve um trabalho em campo reduzido de sete jogadores contra outros sete, também com gols em tamanhos reduzidos. A principal meta era exercitar a posse de bola e encontrar espaço entre os defensores com passes precisos.

“Trouxemos o perfil de jogador que estávamos necessitando. Nossa equipe é agressiva, joga na vertical e em busca do gol. Então, o objetivo do trabalho foi fazer com que os atletas que estão chegando e os que já estavam aqui tenham o mesmo pensamento”, explicou Pracidelli.

O Palmeiras contratou o volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e os atacantes Arthur Cabral (Ceará), Carlos Eduardo (Pyramids) e Felipe Pires (Hoffenheim). Todos trabalham na Academia de Futebol desde a última quinta-feira, data do início da pré-temporada.