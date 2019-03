Palmeiras faz treino fechado, e Moisés vai a campo na Academia

Em preparação para sua estreia na Copa Libertadores, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol durante a manhã deste domingo. O meio-campista Moisés, desfalque na última rodada do Campeonato Paulista, esteve no gramado do centro de treinamento.

A atividade deste domingo foi realizada sem a presença da imprensa na Academia. Nas fotos da movimentação divulgadas pelo Palmeiras, é possível ver Moisés fazendo um exercício de força em parceria com o atacante Dudu e também trabalhando com a bola nos pés.

O meio-campista, atingido por uma pancada na perna direita contra o Santos, desfalcou o Palmeiras no triunfo sobre o Ituano. Sua situação, no entanto, não inspira maiores cuidados, o que abre a possibilidade de o atleta ser aproveitado normalmente contra o Junior Barranquilla.

O zagueiro Luan, que sofreu estiramento muscular na coxa esquerda contra o Santos, é desfalque certo para o técnico Luiz Felipe Scolari na Colômbia. Por outro lado, o centroavante Deyverson está à disposição, já que sua punição vale apenas no Campeonato Paulista.

O volante Matheus Fernandes, os meias Hyoran e Guerra e o centroavante Arthur Cabral, devidamente inscritos na Copa Libertadores, aumentam o leque de opções para Felipão. O elenco treina na Academia na manhã desta segunda-feira e já segue viagem rumo à Colômbia.

O confronto entre Palmeiras e Junior Barranquilla está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na Colômbia. San Lorenzo, da Argentina, e Melgar, do Peru, completam a chave.