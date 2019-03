Atenção e jogar como pequeno sem a bola: receita do Palmeiras para a Liberta

A Libertadores da América ainda não começou para o Palmeiras, mas o Verdão já sabe o que fazer de diferente em relação à edição de 2018 para sair com o título. Além de se preocupar com a melhora física dos atletas, manter o nível de concentração alto durante noventa minutos é outra preocupação no clube. Jogar como uma equipe menor sem a bola e como gigante tendo a posse são os outros elementos para completar a receita do sucesso.

“Eu vou falar o que fizemos de errado (em 2018). Foram cinco minutos de desatenção na Bombonera, cinco minutos que nos tiraram da final da Libertadores. Jogamos como uma equipe grande com a bola, mesmo fora de casa, tomamos conta do início de jogo. Soubemos nos defender no momento que era necessário. Sem a posse, jogamos como time pequeno, marcando e com todo mundo correndo e ajudando. Assim tem que ser dentro e fora de casa, isso o Felipão tem nos pedido”, afirmou o volante Felipe Melo.

Alternando uma formação para o Campeonato Brasileiro, vencido pelo Palestra, e outra para a Copa Libertadores, o Palmeiras fez em 2018 sua melhor campanha no torneio sul-americano desde 2001, chegando até a semifinal.Na fase de grupos, o Verdão venceu o Boca Juniors por 2 a 0 na Bombonera e conquistou a melhor campanha da fase de grupos da competição.

Uma vitória na sexta partida, somada a um triunfo dos xeneizes garantiu os argentinos nas oitavas. Assim, as duas equipes voltaram a se enfrentar na semifinal, quando o Alviverde levou dois gols de Benedetto aos 38 e 43 minutos do segundo tempo em Buenos Aires. Na volta, no Allianz Parque, um empate por 2 a 2 eliminou o Maior Campeão do Brasil.

“Cada competição que se inicia é uma nova história. Fizemos uma boa companha, mas não foi o suficiente para atingir o objetivo de ser campeão. Fomos os melhores na primeira fase, vencemos o Boca fora, mas quando precisou não fomos eficientes. É um grande exemplo de que não adiante ser o melhor na primeira fase e ter cinco minutos de desatenção. Quaisquer cinco minutos pode estragar uma bela história que estava sendo escrita”, completou.

A estreia do Palmeiras na Copa Libertadores será contra o Junior Barranquilla, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Verdão viaja para a Colômbia logo após o treino da manhã de segunda-feira. Além dos cafeteros, o Melgar, do Peru, e o San Lorenzo, da Argentina, completam o Grupo F da Libertadores.