Palmeiras faz treino coletivo em dia de conversa com Mattos e Galiotte

O Palmeiras voltou aos trabalhos nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, seguindo sua preparação para o clássico do próximo sábado, contra o Santos, no Palestra Itália. A atividade, que teve em sua maior parte um treino coletivo em campo reduzido, contou também com uma conversa entre elenco, comissão técnica, o diretor de futebol Alexandre Mattos e o presidente Maurício Galiotte.

O bate-papo teve início na pequena parte do treino fechada para a imprensa. Porém, a conversa seguiu poucos minutos depois da entrada dos jornalistas na Academia de Futebol. Após a atividade, o meia Moisés minimizou o encontro, afirmando que é comum na rotina do elenco.

“Foi uma conversa que tem quase toda semana. Só que hoje vocês entraram e ainda estávamos lá. É uma conversa de metas que eles colocam para nós atingirmos. Eles também falaram sobre nossa melhora e a possibilidade de título. Vamos trabalhar juntos para conseguir este objetivo, que é difícil, mas ainda está em aberto”, afirmou o atleta.

O treinamento também teve outras novidades. Entre elas o retorno do zagueiro Mina. O defensor havia ido à Alemanha para fazer as medidas de uma chuteira especial. O novo material ajudará o jogador a se sentir confortável dentro de campo após ter quebrado o quinto metatarso, um dos ossos de seu pé esquerdo. Nesta quarta-feira, ele realizou um trabalho físico ao lado do volante Arouca e do lateral esquerdo Michel Bastos, que também se recuperaram recentemente de contusões.

Em outro campo, o restante do elenco se reuniu para a realização de um treino coletivo em campo reduzido, com oito jogadores de linha em cada uma das três equipes formadas.

No time azul estavam Jean, Thiago Santos, Antônio Carlos, Egídio, Tchê Tchê, Moisés, Erik e Borja. Já na equipe vermelha se reuniram Mayke, Luan, Juninho, Zé Roberto, Bruno Henrique, Raphael Veiga, Hyoran e Keno. Por último, os sem coletes eram integrados por Fabiano, Pedrão, Augusto, Felipe Melo, Guerra, Róger Guedes, Dudu e Deyverson.

O trabalho foi extremamente movimentado, com diversas bolas na rede. A atividade teve inclusive um bonito gol de cobertura do atacante Borja, que foi cumprimentado pelo técnico Cuca após o lance.

Para a partida, o Palmeiras terá dois desfalques por suspensão, já que Edu Dracena e Egídio levaram o terceiro cartão amarelo e não poderão entrar em campo. Em contrapartida, o Verdão poderá contar com o atacante Willian e o zagueiro Luan. Após audiência realizada nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, ficou decidido que eles pegarão apenas um jogo de suspensão após terem sido expulsos em partida contra o Atlético-MG. Com isso, estão liberados para entrar em campo.

A partida entre Palmeiras e Santos está marcada para o próximo sábado, às 19h(de Brasília), no Palestra Itália, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com as duas equipes integrando o G4 e buscando embalar uma boa sequência para brigar pelo título, o clima do clássico será de sobrevivência dentro da competição.

Especial para a Gazeta Esportiva*