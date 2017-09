Willian e Luan pegam apenas um jogo e estão livres para o clássico

A torcida do Palmeiras tem motivos para comemorar nesta quarta-feira. Em julgamento no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), o atacante Willian e o zagueiro Luan pegaram apenas um jogo por expulsões na partida contra Atlético-MG, e estão livres para encarar o Santos.

O atacante foi denunciado por agressão física – artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva – por ter acertado um chute na genitália do atleticano Valdivia após ter recebido do alvinegro uma solada na coxa. Com a defesa elaborada pelo Palmeiras e a presença de Willian no julgamento, porém, o Verdão conseguiu desqualificar o ato para o artigo 254 – jogada violenta -, que prevê pena de uma a seis partidas.

“Foi um lance totalmente normal. Tive um movimento espontâneo, um ato de reflexo, não quis agredir em nenhum momento o Valdívia, tanto que já logo coloco a mão na cabeça. Foi um movimento espontâneo”, disse o camisa 29, antes da votação dos auditores.

Assim, os auditores entenderam que Willian, réu primário, não teve a intenção de agredir o adversário. Após a partida, ainda em Belo Horizonte, o atleta se desculpou pessoalmente com Valdivia, que até brincou: “Não uso muito mesmo”, se referindo ao local onde Willian acertou o chute.

O zagueiro Luan, que também recebeu cartão vermelho (segundo amarelo) no duelo no estádio Independência ao cometer um pênalti no primeiro tempo, foi igualmente punido com um jogo de gancho. Assim como o atacante, o defensor já cumpriu a suspensão na rodada passada, diante do Fluminense, e está liberado para ir a campo no sábado, quando Edu Dracena será baixa pelo terceiro cartão amarelo.

11 pontos atrás do líder Corinthians, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado, em duelo contra o Santos, às 19h (de Brasília), no Palestra Itália. O Peixe, atual vice-líder do Brasileirão um ponto na frente do Alviverde, não contará com o meia Lucas Lima, que se recupera de uma lesão na coxa. Já o Verdão não terá Edu Dracena e Egídio, suspensos.