Palmeiras faz primeiro treino com bola após reapresentação

O Palmeiras realizou na manhã desta terça-feira seu primeiro treino com bola desde que retomou os trabalhos após os dez dias de folga proporcionados pela Copa América. A imprensa teve acesso a apenas dez minutos do aquecimento.

Com o departamento médico vazio, Luiz Felipe Scolari teve quase todos os atletas à disposição no gramado. As baixas foram Gustavo Gómez, que disputa a Copa América, e Ramires, que já está sendo criticado pela torcida. A equipe fará novas atividades nesta tarde.

O primeiro teste após o período sem treinos acontecerá neste sábado, contra o Oeste, na Academia de Futebol. O jogo-treino terá início às 10h (de Brasília), mas não contará com a presença da imprensa ou transmissão vias redes sociais.

Já o primeiro compromisso oficial será no dia 10 de julho, contra o Internacional, no Allianz Parque, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.