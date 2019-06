Ainda sem estrear pelo Palmeiras, Ramires já está sendo cornetado pela torcida

Ramires sequer foi apresentado pelo Palmeiras, mas já está sendo ‘cornetado’ por parte dos torcedores. Ausente na reapresentação do elenco, segunda-feira, o volante foi contestado por alguns palestrinos nas redes sociais.

“10 dias e não deu tempo de arrumar as coisas?”, questionou um torcedor. “Lá vem um que vai ficar 6 meses em transição física”, “Sempre assim, contrata um cara p*** e ele demora 35 anos na transição física”, foram outras das mensagens.

Ramires não esteve nos primeiros treinos após dez dias de folga proporcionados pela Copa América em virtude de estar providenciando moradia e outros detalhes de seu retorno ao Brasil.

O volante de 32 anos, com passagens pela Seleção Brasileira, não joga há mais de um ano e estava livre no mercado e assinou vínculo válido por quatro temporadas. A contratação teve a participação direta de Felipão, que topava até mesmo colocar dinheiro do próprio bolso para ter o novo reforço.

“Uma oportunidade de mercado como essa? Ramires? Pfff. Se eu tivesse que ajudar com alguma coisa do meu (salário) para contratar, eu ajudava. Joga em quatro posições. É um jogador que tenho uma simpatia muito grande, eu conheço bem o seu potencial”, afirmou o comandante.