Palmeiras estuda a contratação de Arda Turan, diz jornal turco

O Palmeiras está interessado na contratação do meia Arda Turan. Segundo o jornal turco Yeni Akit, o Verdão consultou o Barcelona para um possível empréstimo do atleta.

Turan pertence ao clube catalão, mas desde janeiro de 2018 estava emprestado ao Istanbul Başakşehir, da Turquia, onde jogou por duas temporadas até assinar sua rescisão, no começo deste mês. Ao todo, foram 28 jogos e dois gols.

Na Espanha, Turan não deve ter muito espaço. O meia se destacou muito no Atlético de Madrid e foi comprado pelo Barça em 2015 por cerca de 35 milhões de euros, mas nunca se firmou.

Além das más atuações, a indisciplina pesou bastante. Em 2018, o turco foi condenado a dois anos e oito meses de prisão por disparo de arma de fogo, posse ilegal de armas e lesões intencionais, após se envolver em uma confusão dentro de uma casa noturna em Istambul. Após o incidente, a relação com o Barcelona desandou completamente.

No futebol da Turquia, mais um episódio. Em maio do mesmo ano, ele foi punido com 16 jogos de suspensão, aliado ao pagamento de uma multa, por empurrar o assistente de arbitragem após a não-marcação de uma falta pela lateral do campo.

Não há informações sobre valores ou tempo de contrato da proposta do Palmeiras. Vale lembrar que, nesta janela de transferência, a postura do alviverde é bastante tímida e o clube ainda não fez contratações para 2020.