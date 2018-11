Palmeiras estabelece recorde de invencibilidade no Brasileirão por pontos corridos

O tropeço do Palmeiras contra o Paraná neste domingo fez a equipe de Luis Felipe Scolari bater um recorde histórico no Campeonato Brasileiro. Com o empate no Estádio do Café, o Verdão completou 20 partidas consecutivas sem derrotas no torneio.

A maior marca até então, considerando todas as edições por pontos corridos (desde 2003) era do rival Corinthians, que ficou 19 duelos sem perder em 2017. No período de 20 jogos, o Maior Campeão do Brasil conquistou 14 vitórias e seis empates – 80% de aproveitamento.

“Só coroa se formos campeões. Se não for campeão, não adianta nada. Podem ser 20, 21, 22, tem de ganhar e ser campeão. É isso que as pessoas podem não entender, dizendo que não é o correto, que jogar bonito é bom… Mas, se não vencer o campeonato, não adianta manter ou ter uma marca história”, afirmou Felipão.

A marca conquistada neste domingo teve início justamente em vitória sobre o Paraná por 3 a 0 no Allianz Parque, quando o Palestra foi comandado pelo interino Wesley Carvalho após a demissão do então treinador Roger Machado por conta de uma derrota no dia 25 de julho, para o Fluminense, no Rio de Janeiro.

“A história vai ser se ganharmos o campeonato. Naturalmente, temos de fazer uma análise bem detalhada do jogo, vendo alguns aspectos para os próximos três jogos. Mantemos os cinco pontos de distância para o segundo colocado e seis do terceiro, mas não foi um bom jogo. Todos sabemos disso”, completou o treinador pentacampeão mundial.

Com 71 pontos, o Verdão é o líder do Campeonato Brasileiro, cinco pontos à frente do segundo colocado Flamengo. O Inter, terceiro, está seis pontos atrás. Na próxima quarta-feira, o Maior Campeão do Brasil encara o América-MG, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, podendo se sagrar decacampeão brasileiro.

