Veja como o Palmeiras pode ser campeão nesta quarta

O Palmeiras tropeçou contra o Paraná neste domingo, mas pode ser decacampeão brasileiro na próxima quarta-feira. O Verdão encara o América-MG, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque.

Para garantir o título contra o Coelho, além de uma vitória, o Palestra precisa que o Flamengo não vença o Grêmio no Maracanã, e o Internacional não bata o Atlético-MG no Beira-Rio. Quando entrar em campo, o Alviverde já conhecerá o resultado do Colorado, marcado para às 19h30, enquanto o jogo do Rubro-Negro acontece no mesmo horário do duelo no Allianz.

O Palmeiras iniciou a rodada com cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder e a distância foi mantida restando agora três partidas para o final do Campeonato Brasileiro. Os resultados, porém, fizeram o Flamengo se tornar o vice-líder com 66 pontos ganhos, contra 65 do Inter.

Para o jogo contra o América-MG, Felipão terá o retorno do suspenso Luan. Em compensação, Gustavo Scarpa não poderá atuar pelo acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que Bruno Henrique e Willian, reservas neste domingo, retornem ao time titular.