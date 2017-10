Palmeiras está confiante em acerto caso Lucas Lima fique no Brasil

Lucas Lima tem o interesse de ir para a Europa, mas se permanecer no Brasil, deverá acertar com o Palmeiras. Internamente, o Verdão, por meio do gerente executivo Alexandre Mattos, demonstra muito otimismo em convencer o camisa 20 a vir para o Palestra Itália em 2018.

Lucas Lima tem apenas mais dois meses de contrato com o Santos. O meia, agenciado pelo pai de Neymar, tem o sonho de se transferir para um grande clube Europeu, mas até o momento, só recebeu propostas de Palmeiras, Guangzhou Evergrande e Hebei Fortune, da China, e d próprio Peixe.

O Santos ofereceu R$ 45 milhões a Lucas Lima até o fim de 2020. Os salários do meia dobrariam para cerca de R$ 600 mil, com bônus por metas alcançadas e aumentos anuais. A oferta alviverde e dos dois clubes chineses, no entanto, é superior.

Contra o Atlético-GO, no domingo, o meia jogou bem e deu o cruzamento para Ricardo Oliveira fazer o gol da vitória, mas foi constantemente vaiado por parte dos torcedores sempre que encostava na bola.

Na última semana, alguns santistas criaram um grupo para vibrar com a saída do meia no dia 31 de dezembro, quando acaba seu vínculo com o Peixe. O evento no Facebook, denominado “Comemorar a saída do enceradeira do Santos Futebol Clube”, já conta com quase dois mil participantes. Além disso, os muros da Vila Belmiro também foram pichados exigindo a saída do camisa 10.

Questionado sobre o atual camisa 10 do Peixe, o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior deixou a situação em aberto: “Ele continua no Santos até 31 de dezembro. Depois, ele decide, nós decidimos, e vamos avançar. É uma negociação entre duas partes e vai se encaminhar para o que for melhor para as duas partes. Foi feito uma proposta, está feito uma proposta [para o atleta]”, disse o mandatário.

Em um segundo momento, para reiterar que os rumores sobre uma possível ida do craque para o rival Palmeiras não o incomodam, o presidente do Alvinegro Praiano frisou a boa relação com Galiotte, pelo qual mantém contato diário e grande respeito.

“Não [incomoda o assédio do Palmeiras]. Eu e o Maurício [Galiotte] conversamos todos os dias, e temos um profundo respeito. Ele procura o melhor para o Palmeiras, e eu para o Santos. E assim a gente caminha”, acrescentou.