Palmeiras enfrenta retrospecto recente ruim em duelos contra o Flamengo

Neste domingo, às 16h (de Brasília), o Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é muito esperado por ambas as equipes, principalmente devido às provocações dos jogadores rubro-negros após a conquista da Libertadores. No entanto, os paulistas algo para se preocupar: o histórico ruim nos confrontos recentes contra os cariocas.

Das últimas sete partidas disputadas entre os dois times, o Verdão saiu vitorioso de apenas duas. O último triunfo diante do Rubro-Negro ocorreu pela 34ª rodada do Brasileirão de 2017, no mesmo palco do jogo deste final de semana. Na ocasião, a equipe alviverde, então comandada interinamente por Alberto Valentim, venceu por 2 a 0, com gols de Deyverson.

Por outro lado, o Flamengo saiu vencedor em apenas uma oportunidade durante o período, que ainda teve quatro empates. A vitória flamenguista veio justamente no primeiro turno do Brasileiro deste ano, em partida disputada no Maracanã. Gabigol, duas vezes, e Arrascaeta garantiram o 3 a 0 para o Rubro-Negro, que sacramentou a demissão do técnico Felipão e recolocou o time comandado por Jorge Jesus na liderança.

Agora, paulistas e cariocas se enfrentam com seus destinos praticamente definidos. O Flamengo já garantiu o título da competição nacional e começa a focar na disputado do Mundial de Clubes. Já o Palmeiras busca acabar, pelo menos, com segundo lugar. No momento, o Verdão é o terceiro colocado com 68 pontos, mesmo número do vice-líder Santos, que leva vantagem no número de vitórias.