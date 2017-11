Palmeiras encerra preparação para pegar Vitória com treino fechado

Com um treinamento fechado à imprensa, realizado na tarde desta terça-feira, o Palmeiras encerrou a preparação para o confronto com o Vitória, marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da Academia de Futebol, o elenco seguiu direto ao aeroporto com a finalidade de embarcar para Salvador.

Aproximadamente uma hora antes do início do treinamento, o meio-campista Tchê Tchê concedeu entrevista coletiva. Os jornalistas puderam acompanhar apenas o período de aquecimento do elenco e em seguida precisaram deixar as dependências da Academia de Futebol.

De acordo com o site oficial do Palmeiras, o técnico interino Alberto Valentim esboçou o time titular e ensaiou bolas paradas, marcações, recomposições e jogadas específicas. Na parte final dos trabalhos, alguns atletas aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

O atacante Willian, em fase final de transição física, deu sequência ao seu cronograma de reabilitação. Como ainda não atingiu os critérios para liberação, o artilheiro do Palmeiras na temporada está fora da partida contra o Vitória. Assim como o goleiro Jailson, com conjuntivite.

No setor ofensivo, além de Willian, o técnico Alberto Valentim também não conta com Deyverson, suspenso pela expulsão contra o Corinthians, e Miguel Borja, convocado para defender a Colômbia em dois amistosos. Assim, Erik pode ganhar uma chance como falso 9. Os meias Guerra e Hyoran são outras alternativas para o setor.

Yerry Mina, também convocado pela Colômbia, deve ser substituído por Juninho. A tendência é que o Palmeiras entre em campo com a seguinte escalação: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio: Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Erik.