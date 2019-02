Palmeiras encerra preparação para jogo que pode ter estreia de Goulart

O Palmeiras realizou neste sábado seu último treinamento antes do confronto com a Ferroviária, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O jogo pode marcar a primeira exibição do atacante Ricardo Goulart, principal contratação do clube alviverde na temporada.

Recuperado de uma artroscopia no joelho direito, Goulart foi oficialmente inscrito pelo Palmeiras no Campeonato Paulista ao longo da semana, ocupando a 26ª e última vaga na relação para o torneio. Devidamente regularizado, ele já tem condições para enfim entrar em campo.

O meia Gustavo Scarpa, vitimado por uma entrada dura contra o Bragantino, sofreu entorne no tornozelo esquerdo e é desfalque certo para o técnico Luiz Felipe Scolari diante da Ferroviária. Assim como o centroavante Deyverson, ainda suspenso por cuspir no corintiano Richard.

A partida marca o duelo entre dois clubes que brigam pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Com 13 pontos ganhos, o Palmeiras iniciou a rodada na liderança do Grupo B, enquanto a Ferroviária, com oito pontos, começou na ponta do Grupo C.

O confronto está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. Em 92 partidas contra a Ferroviária, o Palmeiras acumula 55 vitórias, 24 empates e 13 derrotas, com 177 gols marcados e 99 sofridos.