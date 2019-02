Ricardo Goulart está liberado pelos médicos para estrear pelo Palmeiras

Ricardo Goulart está liberado pelo departamento médico do Palmeiras. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o camisa 11 depende apenas de uma aprovação dos preparadores físicos do clube para ser relacionado e fazer sua estreia pelo Verdão, o que pode acontecer até mesmo neste final de semana, diante da Ferroviária.

Goulart ficou com a última vaga de inscritos para o Campeonato Paulista. Ele barrou inclusive Arthur Cabral, o que manteve Borja como única opção de centroavante do Verdão nos próximos seis jogos do Estadual.

A possível estreia em fevereiro, inclusive, foi noticiada com exclusividade pela Gazeta Esportiva. Ricardo Goulart passou por uma cirurgia de cartilagem no joelho direito em 25 de outubro. Normalmente, casos do tipo demandam uma recuperação de até seis meses. Ou seja, o atual quadro do novo camisa 11 do Palestra é muito positivo.

O atleta está emprestado até o final desta temporada pelo Guangzhou Evergrande. Pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta a Ferroviária às 17 horas (de Brasília) deste domingo, na Fonte Luminosa.