Palmeiras encerra preparação para jogo de manhã contra o Cruzeiro

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Cruzeiro durante a manhã deste sábado. Com um treino fechado à imprensa na Academia de Futebol, o técnico Luiz Felipe Scolari realizou os últimos ajustes na equipe para o confronto matutino pelo Campeonato Brasileiro.

Assim como na última sexta-feira, os jogadores chegaram ao centro de treinamento às 8 horas para tomar um café da manhã reforçado, idêntico ao que estará à disposição horas antes da partida. No gramado, Felipão comandou uma atividade tática para realizar ajustes finais.

O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro está marcado para as 11 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio do Pacaembu, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, em um jogo que terminou em confusão, os dois clubes duelaram pela semifinal da Copa do Brasil.

Embalado no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras defende uma série de 11 partidas consecutivas sem derrotas (oito vitórias e três empates). O time alviverde passou o mesmo período invicto no torneio pela última vez em 2016, quando enfileirou 15 duelos de invencibilidade rumo ao título.

A tendência é que alguns titulares sejam poupados por Felipão no Pacaembu. Assim, uma formação provável do Palmeiras tem Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gomez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Thiago Santos) e Lucas Lima; Willian (Hyoran), Dudu e Deyverson.