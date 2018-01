Palmeiras encara o Red Bull para “acertar erros” da segunda partida

O Palmeiras fará um novo teste de sua equipe nesta quinta-feira, contra o Red Bull, às 21h (de Brasília), no Palestra Itália. A expressão pode parecer clichê, mas não é para o técnico Roger Machado, que comanda a equipe líder do Grupo C com 100% de aproveitamento no Estadual, mas ainda busca a melhora em alguns aspectos de jogo.

“Na análise depois dos jogos você encontra muitas coisas boas e correções a fazer. Especificamente nesta última partida, precisamos corrigir e entender que ter a posse de bola é o meio, não o fim. A posse é o meio para que a gente chegue no último terço do campo adversário para finalizar”, afirmou o comandante.

Ainda buscando o melhor futebol de sua equipe, Roger Machado não pensa em poupar jogadores nesta quinta-feira. A tendência é que a equipe seja a mesma dos dois primeiros jogos. Como novidade, o meia Moisés deverá aparecer como opção entre os reservas.

“Dizer que faremos testes no Campeonato Paulista seria diminuir a importância do torneio. A tendência é que com a repetição você consiga um entrosamento melhor. Valorizar o Paulista, que a gente não conquista a bastante tempo, nos dá certeza que chegamos forte para conquistar novamente”, completou.

Com seis pontos depois de duas rodadas, o Palmeiras lidera o Grupo C – São Bento e Novorizontino, com quatro, perseguem o Verdão. Até agora, 20 mil ingressos foram vendidos para o confronto com o Red Bull, no Palestra Itália.

Se o Palmeiras ainda não perdeu no Campeonato Paulista, o Red Bull também está invicto. Ao contrário do Verdão, porém, o Toro Loko empatou suas duas primeiras partidas em 2018. Mesmo assim, o técnico Ricardo Catalá espera surpreender o Alviverde no Palestra Itália.

“Nesse começo de campeonato, o condicionamento físico faz a diferença. Temos um pouco mais de tempo de trabalho do que eles, esperamos que essa seja uma das nossas armas”, afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X RED BULL

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 25 de janeiro, quinta-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Eduardo Vequi Marciano (SP)

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo e Tchê Tchê; Willian, Lucas Lima e Dudu; Borja

Técnico: Roger Machado

RED BULL: Julio César; Nininho, Ewerton Páscoa, Tiago Alves e Breno; Matheus Oliveira, Éder, André Castro, Maylson e Éder Luis; Edmílson

Técnico: Ricardo Catalá