Palmeiras encara New York City em busca do título da Copa Flórida

O Palmeiras entra em campo neste sábado pela segunda vez em 2020. A equipe de Vanderlei Luxemburgo encara o New York City FC, às 16h (Brasília), pela segunda e última rodada da Copa Flórida, disputada em Orlando, Estados Unidos.

O Verdão chega ao confronto após empate e vitória nos pênaltis sobre o Atlético Nacional-COL. O resultado rende dois pontos no regulamento da competição e ainda mantém o Alviverde na luta pelo título.

Como venceu o New York City na estreia, o Corinthians soma três pontos e tem a vantagem. Caso o Alvinegro vença os colombianos, ficarão com a taça; caso contrário, o Verdão segue com chances em caso de vitória. Se o Corinthians vencer nos pênaltis e o Palmeiras vencer no tempo normal, o título será decidido no saldo de gols.

A ideia de Vanderlei Luxemburgo é usar o torneio como primeiro teste para o elenco na temporada. Contra o Atlético Nacional, o técnico escalou o time principal no 1º tempo e o reserva no 2º. A tendência é que a estratégia se repita neste sábado.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X NEW YORK CITY

Local: Exploria Stadium, em Orlando (EUA)

Data: 18 de janeiro de 2020, sábado

Horário: 16h (Brasília)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Luiz Adriano e Raphael Veiga.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

NEW YORK CITY: Barraza; Scally, Ibeagha, Sands e Rocha; Haak, Torres e Fatah; Zelalem, Jasson, De Rosario.

Técnico: Ronny Deila