Luan brilha e Corinthians bate o New York City na estreia da Copa Flórida

O Corinthians triunfou em sua primeira partida de 2020. Na noite desta quarta-feira, o Timão enfrentou o New York City pela Copa da Flórida e venceu por 2 a 1. O grande destaque do jogo foi Luan, que estreou pelo Alvinegro marcando os dois gols que garantiram o triunfo.

A próximo compromisso da equipe de Tiago Nunes ocorre no dia 18, diante do Atlético Nacional da Colômbia, também pela Copa da Flórida. A estreia do Corinthians no Campeonato Paulista está marcada para o dia 23, contra o Botafogo.

O jogo- O Corinthians buscou ditar o ritmo do jogo desde o apito inicial. A equipe de Tiago Nunes começou o primeiro tempo com a marcação alta e conseguindo manter a posse de bola. A postura ofensiva surtiu efeito e logo aos 10 minutos Luan cobrou uma falta da entrada da área e marcou seu primeiro gol pelo Timão.

O camisa 7 voltou a balançar as redes aos 29 minutos, após dar um belo corte em Haak e finalizar de fora da área. Antes do fim da primeira etapa, o técnico Ronny Deila optou por trocar boa parte do time do New York City, com nove alterações.

Para a segunda etapa, o Timão também entrou em campo com caras novas. Afinal, Tiago Nunes trocou os 11 titulares. A equipe seguiu com mais posse de bola, mas o ritmo de jogo desacelerou.

A mudança de cenário favoreceu ao New York City, que diminuiu aos 29 minutos, em um bate-rebate dentro da área que acabou com Bruno Méndez marcando contra.

O gol da equipe dos Estados Unidos não abalou o Timão, que seguiu atacando e conseguiu administrar a vitória por 2 a 1 em seu primeiro jogo do ano.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X NEW YORK CITY FC

Local: Exploria Stadium, Orlando, Estados Unidos

Data: 15/01/2020

Hora: 20h (de Brasília)

Árbitro: JJ Bilinski (EUA)

Assistentes: Alejandro Calume (EUA) e Rhett Hammil (EUA)

Cartão amarelo:

CORINTHIANS: Ramiro e Richard

NEW YORK CITY: Kim e Taylor

GOLS

CORINTHIANS: Luan, aos 10 e 29 do primeiro tempo

NEW YORK CITY: Bruno Mendez (contra), aos 29 do segundo tempo

CORINTHIANS: Cássio (Walter); Fagner (Bruno Mendez), Pedro Henrique (Marllon), Gil (Danilo Avelar), Lucas Piton (Sidcley); Cantillo (Gabriel), Camacho (Richard) e Luan (Mateus Vital); Janderson (Vagner Love), Ramiro (Davó) (Madson) e Boselli (Gustavo). Téc: Tiago Nunes

NEW YORK CITY: Barraza (Mizell), Scally (Perez), Ibeagha (Dumas), Sands (Kim), Rocha ( Suchecki), Haak (Kapanadze), Torres (Fortune), Fatah (Taylor), Zelalem (Gray), Jasson (Amponsah), De Rosario (Lansade). Téc: Ronny Deila